  Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

  • 6 апр 2026 | 21:07
Българските състезатели по паратенис на маса спечелиха четири медала на турнир в Турция

Българските състезатели по паратенис на маса се представиха достойно на международния турнир от веригата на ITTF World Para, който се проведе в Ялова, Турция в периода 2-5 април. Йордан Митев (клас 8, СКХУ Алфа) и Валентина Марчева (клас 7, СК Джавелин) спечелиха общо четири бронзови отличия. Национален треньор на Митев и Марчева е Денислав Коджабашев, най-успешният български състезател по паратенис на маса. 

В индивидуалната надпревара при мъжете Йордан Митев премина груповата фаза, но на четвъртфиналите отстъпи пред представителя на САЩ Томас Роденбергер.

При жените Валентина Марчева завоюва бронз, след като излезе от групите с две победи и една загуба. В полуфиналите тя изигра оспорван двубой, но отстъпи на туркинята Кубра Коркут - сребърна медалистка от Паралимпийските игри в Париж.

Успехите за българския отбор продължиха и в турнирите при дуетите. В смесените двойки Марчева и Митев достигнаха до бронзовите отличия, след като записаха две победи в груповата фаза, включително успех над представителите на Китай.

В мъжките двойки Йордан Митев спечели още един бронзов медал в тандем с шампиона в клас 9 Такуми Цуимура от Япония.

