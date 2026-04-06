Сбъдната мечта! Стеф Къри и брат му Сет заедно в игра за Голдън Стейт

Общо 12 сезона и повече от 1600 мача отнеха за братята Стеф и Сет Къри да играят заедно за един и същ отбор в среща от НБА. Двамата баскетболисти не бяха здрави едновременно през настоящия сезон, откакто Сет подписа с Голдън Стейт като свободен агент на 1 декември.

Домакинският двубой за Уориърс срещу Хюстън Рокетс беше първият път, когато двамата братя бяха на разположение. 38-годишният Стеф - по-големият брат от фамилията Къри, беше извън терена от 30 януари поради травма на коляното.

При завръщането си в неделя Стеф Къри отбеляза 29 точки за 26 минути при загубата със 116:117 от "Ракетите", но при влизането му на терена през втората четвърт, мечтата на братята да играят заедно се сбъдна.

„Това беше специално“, заяви Стеф, цитиран от изданието The Athletic „И двамата имахме много трудна година. Честно казано, той повече от мен заради контузиите“, добави легендарният плеймейкър и стрелец.

Сет, който отбеляза 6 точки за 13 минути, нарече моментите, прекарани заедно на игрището „сбъдната мечта“.

„Играем един срещу друг от известно време. За нас да сме на терена като съотборници е различна динамика“, каза 35-годишният състезател.

„Баскетболът е част от целия ни живот и това, което обичаме да правим. Фактът, че имахме такава възможност на този етап от кариерата и на двамата... определящ момент. Когато по-късно всичко е казано и направено, сигурен съм, че ще качим снимките от тази вечер и ще поговорим за това“, добави Стеф Къри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages