Стан Вавринка отпадна в Монте Карло и емоционално се раздели с феновете

Легендарният швейцарски тенисист Стан Вавринка сложи край на участието си на Мастърса в Монте Карло, като Себастиан Баес от Аржентина с 5:7, 1:5.

41-годишният Вавринка направи емоционална равносметка на кариерата си и последното участие в състезанието, като благодари на феновете за подкрепата през годините.

„Ще запомня, че на 41 години все още бях на този корт. Да играя в основната схема на тези турнири и дори да спечеля някои от тях, беше сбъдната мечта. Целта ми винаги е била да се натискам до краен предел и точно това се опитвам да правя и до днес“, заяви Вавринка.

Снимки: Gettyimages