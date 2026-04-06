  • 6 апр 2026 | 18:28
Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира в Мадрид

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният българин отстъпи пред представителя на домакините Николас Санчес Искиердо с 5:7, 2:6 за час и 24 минути игра.

Иванов водеше с 3:1 и впоследствие 5:2 в първия сет, но допусна обрат след пет поредни гейма в полза на испанеца, който спечели частта със 7:5.

Втората част вървеше равностойно до 2:2, но Санчес Искиердо, който има 11 титли на клей от турнири на ITF, отново направи серия от 5:0, за да приключи срещата при 6:2 в своя полза.

В неделя друг българин - Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите, но ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия) ще се изправят срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес в първия кръг.

Още от Тенис

Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха срещата на двойки за България срещу Република Южна Африка

  • 6 апр 2026 | 18:33
  • 235
  • 0
Риндеркнеш иска да играе с емблемата на футболния Рен на фланелката си

Риндеркнеш иска да играе с емблемата на футболния Рен на фланелката си

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 408
  • 0
На Синер му липсват дуелите с Алкарас

На Синер му липсват дуелите с Алкарас

  • 6 апр 2026 | 16:54
  • 461
  • 0
Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

  • 6 апр 2026 | 16:47
  • 1226
  • 0
Денислава Глушкова даде аванс на България срещу РЮА на "Били Джийн Кинг Къп"

Денислава Глушкова даде аванс на България срещу РЮА на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 6 апр 2026 | 15:27
  • 419
  • 0
Карлос Алкарас за старта на сезона на клей: Време е отново да си изцапам чорапите

Карлос Алкарас за старта на сезона на клей: Време е отново да си изцапам чорапите

  • 6 апр 2026 | 11:43
  • 664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 809
  • 0
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 6233
  • 10
Ювентус 2:0 Дженоа, още един ранен гол за домакините

Ювентус 2:0 Дженоа, още един ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1415
  • 0
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 6533
  • 6
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 9943
  • 18
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 24656
  • 34