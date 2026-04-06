Риндеркнеш иска да играе с емблемата на футболния Рен на фланелката си

Френският тенисист Артюр Риндеркнеш би искал да играе с логото на футболния Рен, на който е голям фен, пише вестник "Екип". Самият той обяви това след победата си срещу руснака Карен Хачанов на турнира в Монте Карло.

"Бих се радвал да нося емблемата на фланелката си. От клуба се опитаха да се свържат с мен, трябва да ги потърся. Със сигурност ще говорим", коментира той, като смята това да стане под формата на някакъв вид спонсорство.

"Аз съм луд по футбола. Играл съм футбол цялото ми детство. Дори бих предпочел да направя професионална кариера на футболист пред това да съм тенисист, но съм щастлив от това, което правя в момента. На стадион "Роажон Парк" съм като у дома си. Близък съм с много хора от отбора и от щаба на Рен. Може би има какво да се направи", каза още Артюр Риндеркнеш за любопитната си идея.