На Синер му липсват дуелите с Алкарас

На Синер му липсват дуелите с Алкарас

Яник Синер, който се намира на второ място в световната ранглиста по тенис, коментира, че не е играл нито веднъж срещу Карлос Алкарас през настоящия сезон.

"Разбира се, липсват ми тези мачове. Той ме тласка да дам най-доброто от себе си. Но всички разбираме, че за да се срещнем с него, трябва да стигнем до финала. Пътят до там е много труден. В Монте Карло всеки един съперник е труден за побеждаване. Ще видим как ще се развият нещата", заяви Синер пред медиите.

Италианецът игра шест финала срещу лидера в класацията на АТР през 2025 година. Резултатът от тези двубои беше 4:2 в полза на испанеца.

Турнирът "Мастърс 1000" в Монте Карло е между 5 и 12 април. През миналия сезон титлата беше спечелена от Карлос Алкарас.

