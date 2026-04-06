  Заместник-министър Даниела Дашева участва в научна конференция по повод 130 години от съвременните Олимпийски игри

Заместник-министър Даниела Дашева участва в научна конференция по повод 130 години от съвременните Олимпийски игри

  • 6 апр 2026 | 14:44
Заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева участва в научната конференция „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях“, организирана от Националната спортна академия „Васил Левски“.

„Отбелязването на тази годишнина е повод да си припомним началото и развитието на съвременното олимпийско движение, както и мястото на България в него през годините. Олимпийските игри са символ не само на спортни постижения, но и на ценности като стремеж към съвършенство, уважение и приятелство. Те вдъхновяват хората да дават най-доброто от себе си, да уважават своите съперници и да изграждат връзки, които обединяват отвъд граници и различия“, каза зам.-министър Дашева.

По време на събитието ректорът на НСА проф. Красимир Петков награди бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Лора Христова. В конференцията участваха и олимпийските шампионки Тереза Маринова и Стойка Кръстева.

„През годините българските спортисти нееднократно са доказвали своя талант и воля, носейки радост и национална гордост с постиженията си на най-високо международно ниво. Надявам се олимпийското бъдеще на България да бъде като това на нашите състезателки, които са днес сред нас“, завърши Дашева.

След откриването на конференцията проф. Дашева поднесе цветя пред бюста на Пиер дьо Кубертен в академията, по идея на когото се заражда съвременното олимпийско движение и се учредява Международният олимпийски комитет.

Още от Други спортове

Глобяват Погачар, не спрял на червено на жп прелез

Глобяват Погачар, не спрял на червено на жп прелез

  • 6 апр 2026 | 11:58
  • 717
  • 3
Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

Георги Попов спечели екипировъчни силов трибой в Свищов

  • 6 апр 2026 | 02:12
  • 791
  • 0
Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

  • 5 апр 2026 | 20:47
  • 434
  • 0
Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 2189
  • 0
Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
  • 1470
  • 0
Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

  • 5 апр 2026 | 16:35
  • 2405
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

  • 6 апр 2026 | 16:00
  • 327
  • 1
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 15088
  • 38
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 9774
  • 15
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 10999
  • 19
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 6690
  • 6
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 3898
  • 5