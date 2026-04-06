  3. Ша'Кари Ричардсън спечели най-старото състезание в Австралия

Ша'Кари Ричардсън спечели най-старото състезание в Австралия

  • 6 апр 2026 | 11:48
Ша'Кари Ричардсън спечели най-старото състезание в Австралия

Американската спринтьорка Ша'Кари Ричардсън постигна победа в най-старото състезание с хендикап в Австралия - Stawell Gift. Годишната надпревара, която предлага награда от 40 000 австралийски долара (27 628 щатски долара), се провежда на 120-метрова тревна писта нагоре по наклон, като атлетите стартира с хендикап, според предишните си представяния в спринтове.

Ричардсън, която спечели сребро на 100 метра на Олимпийските игри в Париж 2024 и има злато с щафетата на 4x100, пресече финалната линия с 13.15 секунди, пред австралийската тийнейджърка Шарлот Нилсен. Нилсен имаше деветметрова преднина пред 26-годишната Ричардсън, която се класира за финала след фотофиниш на полуфиналите.

„Благодаря ви. Любовта, подкрепата, истинското удоволствие, което изпитах на пистата са неща, които знам, че всички тук изпитват. Прекарах си страхотно“, каза американката пред Канал 7.

Ричардсън стана третата атлетка, спечелила женското състезание „Gift“ от 1989 година насам, след Бри Рицо през 2025-а и Мелиса Брийн през 2012-а.

В мъжкия спринт приятелят на Ричардсън и световен шампион на 100 метра за 2019 година Крисчън Колман не успя да се класира за полуфиналите, а австралиецът Олуфеми Комолафе спечели финала.

Състезанието се провежда в малкото викторианско градче Стоуел всеки уикенд на Великден от 1878 година насам, с изключение на четири години по време на Втората световна война и през 2020-а, когато пандемията от КОВИД-19 наложи отмяната му.

