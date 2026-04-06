  Карлос Алкарас за старта на сезона на клей: Време е отново да си изцапам чорапите

Карлос Алкарас за старта на сезона на клей: Време е отново да си изцапам чорапите

  6 апр 2026 | 11:43
Карлос Алкарас за старта на сезона на клей: Време е отново да си изцапам чорапите

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас заяви на пресконференция, че му липсва играта на клей и е много щастлив, че отново ще може да играе на червена настилка.

Испанецът е водач в схемата на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло и ще започне участието си във втория кръг, в който ще играе с победителя от двойката между аржентинеца Себастиан Баес и швейцареца Стан Вавринка.

"Това е вероятно любимото ми време от сезона. Играта на клей ми липсва още от края ѝ през миналия сезон. Доста време измина от финала на "Ролан Гарос" и през този период не съм играл на клей", каза Алкарас.

"На първата ми тренировка на червено казах на екипа ми, че е време отново да си изцапам чорапите. Страхотно е, че отново сме на клей", добави още Алкарас.

През миналата година испанецът спечели титлите на "Ролан Гарос", в Монте Карло и в Рим и игра финал в Барселона. Той обаче пропусна турнира в Мадрид заради контузия.

"Планът ми за тази година е Монте Карло, Барселона, Мадрид и Рим. Но това е много изискващо както физически, така и психически. Седмицата в Барселона е тази, в която трябва да почивам, но и турнирът там е много важен за мен", обясни Алкарас.

Той каза и колко голямо влияние е имал успехът в Монте Карло през миналата година.

"След турнира чувствах, че ставам все по-добър и по-добър. Разбрах как трябва да играя седмица след седмица и това ми помогна да постигна тази невероятна година", завърши той.

Още от Тенис

Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста

Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста

  • 6 апр 2026 | 10:45
  • 692
  • 0
Фондацията на Григор изпраща две деца в Академията на Муратоглу

Фондацията на Григор изпраща две деца в Академията на Муратоглу

  • 6 апр 2026 | 10:09
  • 1842
  • 0
Иван Иванов с огромен скок и рекордно класиране в световната ранглиста

Иван Иванов с огромен скок и рекордно класиране в световната ранглиста

  • 6 апр 2026 | 09:15
  • 11582
  • 5
Иванов започва срещу испанец на "Чалънджър 75" в Мадрид, Донски отпадна в квалификациите

Иванов започва срещу испанец на "Чалънджър 75" в Мадрид, Донски отпадна в квалификациите

  • 6 апр 2026 | 08:48
  • 761
  • 0
Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2788
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 542
  • 0
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 7930
  • 22
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 6375
  • 2
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 6220
  • 10
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 8727
  • 10
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 3836
  • 2
Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 3830
  • 7