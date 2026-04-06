Иван Иванов с огромен скок и рекордно класиране в световната ранглиста

Световният шампион за юноши Иван Иванов направи огромен скок в световната ранглиста на АТР. Шампионът от Уимбълдън и US Open за тази възрастова група напредна с цели 176 места до №604, след като преди седмица спечели титлата на ITF турнира за мъже в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 000 долара. Успехът донесе 25 точки на 17-годишният талант, чийто актив вече наброява 61 и той се намира само на точка от топ 600. За младия българин това бе трети финал от началото на сезона, след като преди това Иванов игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

През тази седмица Иван Иванов ще има възможност да спечели нови точки. Той ще участва на турнира на клей от сериите “Чаланджър 75”в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро. Днес в 15:00 часа българинът излиза срещу представителя на домакините Николас Санчес Искиердо, като двамата не са се срещали досега.

Първата ракета на България Григор Димитров остава 93-и в актив от 645 точки. На него му предстои участие на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Монте Карло. 34-годишният хасковлия ще стартира във вторник с мач срещу Томас Ечевери (Аржентина).

Димитър Кузманов се изкачи с четири позиции в класацията на АТР и е 308-и със 165 точки. Пьотр Нестеров напредна с пет места и е 441-ви със 103 пункта.

Добър прогрес отбеляза и Александър Донски, който напредна със 17 места и вече е под №687 с 48 точки.

В челото на класацията има само една промяна - американецът Бен Шелтън измести от осмата позиция сънародника си Тейлър Фриц. Номер 1 в света остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синер, Александър Зверев, Новак Джокович и други.