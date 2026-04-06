  • 6 апр 2026 | 08:48
Иванов започва срещу испанец на "Чалънджър 75" в Мадрид, Донски отпадна в квалификациите

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът загуби от петия поставен в схемата на пресявките Абдула Шелбай (Йордания) с 3:6, 7:5, 3:6 за два часа и 20 минути на корта.

Донски успя да изравни резултата, след като преодоля пасив от 2:5 във втория сет и след серия от пет поредни гейма направи 7:5. В третата част той допусна пробив в четвъртия гейм, спаси два мачбола в осмия, но в следващия Шалбай затвори мача с осмата си възможност.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, ще спорят в първия кръг срещу испанците Бруно Наваро и Иниго Сервантес.

Още един национал ще стартира от основната схема на турнира. 17-годишният Иван Иванов ще излезе срещу представителя на домакините Николас Санчес Искиердо. Двамата не са се срещали досега на корта.

