  3. ПСК Черно море спечели титлата на Държавното по плуване

ПСК Черно море спечели титлата на Държавното по плуване

  • 6 апр 2026 | 08:31
ПСК Черно море спечели титлата на Държавното по плуване

ПСК Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване, което се проведе на басейн “Младост” в Пловдив. Варненци събраха най-много точки в генералното класиране - 426,36 и в подреждането при мъжете - 272,22. При жените с най-добър актив завърши Спринт София - 227,16.

В последния ден на шампионата Петър Мицин победи на 200 метра свободен стил при мъжете. Състезателят на Вихрен финишира за 1:49.86 минута. След него завършиха съотборникът му Васил Тушев и Мирослав Терзиев от ПСК Черно море. При жените триумфира Симона Иванова от клуб Олимп с 2:06.64 минути.

Диана Петкова спечели на 100 метра бруст за жени с резултат 1:09.90 минута. Тройката допълниха съотборничките ѝ с клуб Спринт София Камелия Стоименова и Калина Ходлей. Успех при мъжете за Любомир Епитропов от ВСИ с време 1:02.13. Националният рекордьор в дисциплината изпревари с повече от 2 секунди Александър Николов от Олимп. Трети завърши Теодор Станчев (Добруджа 2021).

Габриела Георгиева (Олимпия) спечели трета дисциплина в рамките на отборния шампионат. Георгиева беше над всички на 50 метра гръб за жени с 29.58 секунди. Представителката на Молдова Мария Корлатеану даде второ време, а трета завърши Дарина Ракова от Сейнт Джордж. Състезателката на Олимп Сияна Митева постави нов национален рекорд за девойки младша възраст. Тя финишира шеста във финала с време 31.04 секунди. При мъжете победата беше за Валентин Филипов от клуб Астери с 26.14.

На 50 метра свободен стил най-бързи бяха Никола Здравков от Астери (22.76 секунди) и Диана Петкова от Спринт София (25.93). Стартовете на 1500 метра свободен стил бяха спечелени от Марио Омаров от клуб Олимп (16:54.69 минути) и Ема Димитрова от ВСИ (17:51.45). Илия Илиев (ПСК Черно море) триумфира на 50 метра бътерфлай при мъжете с време 24.99 секунди, а при жените победителка стана Карина Митрова (Олимп) с 28.71.

Отборът на ПСК Черно море спечели щафетната надпревара на 4х100 метра съчетано плуване при мъжете с 3:49.54 минути. При дамите успехът бе за представителките на Спринт София (4:19.96). Квартетът на Олимп Яна Ангелова, Карина Митрова, Ралица Закова и Симона Иванова постави нов национален рекорд за девойки старша възраст. Те финишираха на втората позиция с време 4:26.44 минути.

