Пегула защити титлата в Чарлстън

Американката Джесика Пегула защити титлата си на турнира в Чарлстън, след като спечели с 6:2, 6:2 срещу украинката Юлия Стародубцева на финала. Най-старата тенис надпревара изцяло за жени в Съединените щати е с награден фонд от 2.3 милиона долара и е от ранг УТА 500.

Пегула направи три обрата след сет изоставане в първите си три мача и спечели четири поредни двубоя в три части, но днес картината бе тотално различна. Тя надигра тотално украинската си съперничка и е първата тенисистка с две поредни титли в Чарлстън от Серина Уилямс през 2013.

Това е и втори трофей за Пегула през 2026, след като тя триумфира и в Дубай през февруари. Американката спечели 11-и сингъл турнир в кариерата си и вече е с баланс 11-11 по този показател. Победите й през сезона пък са 24.

Пегула, поставена под номер 1, не остави шанс на 89-ата в света Стародубцева, за която това бе първи финал. Американката направи поредни пробиви в петия и седмия гейм на първия сет, след което поведе с 5:0 във втория. Тогава обаче двете изиграха най-интересния гейм, в който украинката отрази пет мачбола и намали на 1:5. Тя дори спечели още един гейм, но Пегула сложи точка на спора с чисто 40:0 и победа с 6:2.

Двубоят в Южна Каролина 82 минути.

