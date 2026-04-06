Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Отборите на Алавес и Осасуна направиха шеметно равенство 2:2 в среща от 30-ия кръг на испанската Ла Лига. До почивката двата тима си размениха по един гол чрез Валентин Розие (4’) и Тони Мартинес (44’), а в заключителните минути на двубоя се разигра голямата драма, когато главният съдия Сесар Сото Градо отсъди две дузпи. Първо Анте Будимир (80’) върна предимството на гостите от Осасуна, а в заключителните минути Лукас Бойе (90'+1’) оформи крайния резултат. В третата минута на добавеното време пък гостите останаха с човек по-малко заради червения картон на Асиер Осамбела.

Точката помогна на Алавес да остане с три точки над зоната на изпадащите, докато Осасуна изостава на шест пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.