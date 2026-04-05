Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Испанецът Рафаел Ходар, само на 19, спечели първи трофей в кариерата си, след като победи с 6:3, 6:2 36-годишния аржентинец Марко Трунгелити във финала на турнира по тенис за мъже в Маракеш. Надпреварата в Мароко е с награден фонд 612 хиляди евро.

"Невероятно е, нямам думи да опиша как се чувствам. Супер щастлив съм, че спечелих титлата в Маракеш. Първата ми в професионалния тенис е в Мароко. Публиката бе невероятна и благодаря на всички, които гледаха финала", заяви испанецът, цитиран от АТП.

Ходар бе доминантен на корта в Маракеш и направи 16 печеливши удара срещу три за Трунгелити, освен което спечели 86% от разиграванията на първи сервис. Той направи и четири пробива в мача, за да стигне до първата си титла.

Ходар стана професионалист едва през декември, а до тогава играеше на колежанско ниво за Университета на Вирджиния. Той е вторият тенисист набор 2006 или по-късно с титла след Жоао Фонсека, но също така е шестият испанец в Оупън ерата с трофей преди навършването на 20 години. Останалите са Рафаел Надал, Карлос Алкарас, Карлос Моя, Хуан Карлос Фереро и Томи Робредо.

Седмицата е паметна и за Трунгелити, който в понеделник ще влезе в топ 100 на ранглистата и ще бъде най-възрастният дебютант в нея от 1973 насам.