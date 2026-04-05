Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

Младият български снайперист Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS по Counter-Strike не успяха да победят гранда PARIVISION при поражение с краен резултат 0:2 (13-9, 16-14) във втория кръг на турнира PGL Букурещ.
Руснатците успяха да спечелят и Dust 2, и Inferno след продължения. Митев записа 29 елиминации, а на върха в сървъра беше Емил :nota" Москвитин с K/D от 42/29 и 1.41 рейтинг.
Така FOKUS се оказа с актив от една победа и една загуба, а петият в света състав на PARIVISION е на крачка от класиране на плейофите.
Снимка: HLTV