Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

  • 5 апр 2026 | 20:17
  • 1112
  • 0
Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

Младият български снайперист Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS по Counter-Strike не успяха да победят гранда PARIVISION при поражение с краен резултат 0:2 (13-9, 16-14) във втория кръг на турнира PGL Букурещ.

Руснатците успяха да спечелят и Dust 2, и Inferno след продължения. Митев записа 29 елиминации, а на върха в сървъра беше Емил :nota" Москвитин с K/D от 42/29 и 1.41 рейтинг.

Така FOKUS се оказа с актив от една победа и една загуба, а петият в света състав на PARIVISION е на крачка от класиране на плейофите.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

