13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

Общо 13 медала (8 златни, 2 сребърни и 3 бронзови) спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "София къп"

При девойките България завоюва пет титли от петте дисциплини чрез Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова. Алекова беше недостижима на обръч, Петрова на топка, а Емилова доминира на бухалки и лент. "Златната" серия започна с отборната титла.

При жените родните грации имат 8 медала - 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови.

Анастасия Калева стана шампионка в многобоя, на обръч и на бухалки, има сребро на топка и бронз на лента.

Олександра Шалуева добави бронз на обръч, а Яница Динева се отличи със сребро на лента и бронз в многобоя.

В турнира "София къп" участваха представителки на 28 държави, а България беше представена от 14 националки.