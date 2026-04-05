Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хетафе
  3. Хетафе сломи Атлетик Билбао и гледа смело към Европа

Хетафе сломи Атлетик Билбао и гледа смело към Европа

  • 5 апр 2026 | 17:11
  • 921
  • 0
Хетафе сломи Атлетик Билбао и гледа смело към Европа

Хетафе продължава своя впечатляващ поход в Ла Лига, след като се наложи с 2:0 над Атлетик Билбао в мач от 30-ия кръг на първенството. На стадион „Колисеум Алфонсо Перес“ домакините демонстрираха завидна ефективност и успяха да пречупят съпротивата на баските, които владееха повече топката, но така и не намериха път към вратата на Давид Сория. В същото време Луис Васкес (14') и Мартин Сатриано (90') бяха точни за столичани.

С този успех Хетафе вече заема 8-о място в таблицата с актив от 41 точки, изпреварвайки именно днешния си съперник. Формата на тима, воден от Пепе Бордалас, е отлична – четири победи в последните пет срещи (включително престижен успех над Реал Мадрид). От друга страна, Атлетик Билбао се свлече до 10-а позиция с 38 точки, записвайки четвърто поражение в последните си пет мача във всички турнири.

Добрите резултати на Хетафе отново събудиха надеждите на феновете за участие в евротурнирите. За последно „сините“ играха в Европа през сезон 2019/20 в Лига Европа. Тогава те направиха паметна кампания, достигайки до осминафиналите, където бяха елиминирани от италианския гранд Интер след загуба с 0:2. Сега, шест години по-късно, отборът изглежда готов да се бори за ново участие на международната сцена.

Въпреки че Атлетик Билбао контролираше притежанието на топката през 68% от времето, гостите бяха напълно беззъби в атака. Те отправиха пет удара, нито един от които обаче не попадна в очертанията на вратата. Хетафе пък заложи на по-директен футбол и при 32% владеене успя да отправи десет изстрела. Домакините показаха и по-голяма стабилност в защита и солидно представяне в единоборствата.

До края на сезона за Хетафе предстоят няколко ключови изпитания, включително гостувания на Леванте и Реал Сосиедад, както и домакинство на Барселона в края на април. Програмата на Атлетик Билбао също не е лека – на тима на Ернесто Валверде предстоят срещи с Виляреал, Атлетико Мадрид и тежко гостуване на Реал Мадрид в последния кръг.

Следвай ни:

