Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Зизу Бергс и Яник Синер постигнаха победа в мач на двойки, изпълнен със звезди от сингъла, в неделя на турнира в Монте Карло.

В първия мач от основната схема на клей турнира от сериите “Мастърс” белгийско-италианският тандем изнесе атрактивно представяне и победи други силни играчи на сингъл – Томаш Махач и Каспер Рууд – с 6-4, 7-5 за 83 минути.

След успеха Бергс и Синер подариха на публиката запомнящ се момент с празнуването си – хванаха се за ръце, вдигнаха ги нагоре и посочиха към небето.

Синер, който в момента е №2 в ранглистата на ATP, има шанс да си върне първото място от Карлос Алкарас още тази седмица в Монако. Въпреки това италианецът показа, че има амбиции и в двойките, като за първи път си партнира с Бергс и записа впечатляваща победа на корт Rainier III.

Двамата реализираха осем аса и използваха четири от деветте си възможности за пробив, според статистиката на Infosys ATP. В следващия кръг те ще се изправят срещу братята Стефанос и Павлос Циципас или поставените под №8 Гуидо Андреоци и Мануел Гинар.

