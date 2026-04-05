  3. Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
Деян Михайлов спечели титлата при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне, който се провежда в Кранево, а българските състезатели завоюваха общо четири отличия.

Националът събра 187.70 точки, след катобеше първи и в кратката и във волната програма. Втори е друг българин Йоанис Апостолу със 150.52, а трети Мохамед Амара (Белгия) със 147.59 точки.

При девойките участваха 19 фигуристки, а от българките с най-предно класиране са Лия Любенова - четвърта със 139.75 точки и Цветелина Панова - седма с 110.57. Златото взе Елина Гойдина (Естония) със 186.97.

При жените, където няма българско участие, първа е британката Дженавийв Съмървил със 131.58 точки.

Филип Каймакчиев завоюва сребро при мъжете със 153.62 точки, а трети се класира Лари Луполоувър със 147.26 точки. Победител е Еукен Алберди (Испания) - 52.92.

Във всички възрастови групи на надпреварата участваха 288 спортисти от 19 страни.

