Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Елина Свитолина е една от “най-горещите” тенисистки в женския тур тази година – само за няколко месеца тя вече спечели титла в Оукланд, достигна полуфинал на Australian Open, финал на WTA 1000 в Дубай и още един полуфинал на WTA 1000 в Индиън Уелс.

С победата си в първия кръг в Маями тя стана първият играч – при жените или мъжете – с 20 победи през годината. Резултатите ѝ се отразиха и в ранглистата на WTA – след силното си представяне в Мелбърн, бившата №3 се завърна в Топ 10 за първи път, откакто се върна в тура като майка преди три години, изкачвайки се от №12 до №10.

Тази седмица тя се изкачи до №7 – най-високото ѝ класиране като майка. Това постижение е особено значимо, тъй като тя изравни най-доброто класиране на Серина Уилямс като майка.

След раждането на първото си дете Олимпия през 2017 г., Уилямс се завърна в тура през 2018 г. и след няколко години отново достигна №7 в света през 2021 г.

Въпреки че спечели една титла – в Оукланд през 2020 г. – най-големите ѝ успехи след завръщането бяха четири финала в турнири от “Големия шлем” (“Уимбълдън” и US Open през 2018 и 2019 г.), както и още два полуфинала – на US Open 2020 и Australian Open 2021.

Тя постепенно се оттегли от професионалния тенис през 2022 г. Всъщност Свитолина и Уилямс делят постижението за най-високо класирана майка в ранглистата на WTA след вероятно най-успешната майка в историята на тениса – Ким Клайстерс.

След като роди първото си дете през 2008 г., Клайстерс се завърна в тура през 2009 г. и спечели още три титли от “Големия шлем” – US Open 2009, US Open 2010 и Australian Open 2011. Само няколко седмици след титлата си в Мелбърн (седмицата на 14 февруари 2011 г.) тя се изкачи до №1 – първата майка, достигнала върха в историята на WTA.

Единствената друга майка, която е влизала в Топ 10 на WTA през този век, е Белинда Бенчич. Бивша №4, тя роди първото си дете през 2024 г., изигра пълен сезон през 2025 г. и по-рано тази година отново влезе в Топ 10.

През февруари тя достигна №9, а въпреки че впоследствие се смъкна до №12, няма много точки за защитаване до Уимбълдън, където миналата година беше полуфиналистка. Ще има ли майка в Топ 5 тази година? Предстои да разберем…