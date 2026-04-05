17-годишен френски феномен се готви за "Мастърс"-а в Монте Карло

Мойзе Куаме пристига на “Мастърс”-а в Монте Карло като един от най-обещаващите млади таланти в тениса и се надява да повтори впечатляващия пробив, който неговият ментор Ришар Гаске направи на същите кортове като тийнейджър.

17-годишният французин направи своя пробив миналия месец, когато постигна първата си победа в ATP тура в Маями и стана най-младият победител в мач от сериите “Мастърс” от времето на Рафаел Надал през 2003 г. Куаме, който се отличава с гъвкавост и ефективна техника на ударите, сега е насочил поглед към дебюта си в първия за сезона “Мастърс” турнир на клей в Монако, където получи „уайлд кард“ за основната схема.

„Ще се опитам да дам най-доброто от себе си тук“, каза Куаме пред ATP Media в интервю преди турнира. „Невероятно е. Още на първата тренировка не можех да повярвам, че наистина съм тук. Но много бързо трябваше да се фокусирам. Трябва да бъда максимално готов.“

Тази година Куаме получава съвети от своя сънародник и бивш №7 в света Ришар Гаске, който се оттегли през 2025 г. Тяхната връзка е особено значима именно в Монте Карло, заради историята на Гаске на този турнир. През 2005 г., като 18-годишен, Гаске направи запомнящ се пробив, достигайки до полуфиналите, включително със сензационна победа над световния №1 Роджър Федерер на четвъртфиналите. В полуфинала той загуби от бъдещия шампион Рафаел Надал, след като спечели първия сет.

Гаске достигна четвъртфиналите в Монако още три пъти – през 2007, 2013 и 2018 г., завършвайки с баланс 19-12 в турнира. Две десетилетия по-късно Куаме, с предимството на съвети от човек, който вече е преминал през този опит, ще се опита да повтори успеха му като тийнейджър.

Ако Куаме преодолее сънародника си Юго Умбер в първия кръг, ще се изправи срещу световния №2 Яник Синер. В момента на рекордното за кариерата си 328-о място, той е най-младият играч в Топ 800 на ранглистата на ATP, което допълнително затвърждава статута му на изгряваща звезда.

През февруари той за първи път премина квалификациите за основна схема на турнир от тура в Монпелие, където показа потенциала си, преди да направи впечатление в Маями. Там стана първият тенисист, роден през 2009 г. или по-късно, който печели мач в ATP тура, а впоследствие получи поздравително съобщение от своя идол Новак Джокович.

С резултатите си през 2026 г., включително и полуфинал в “Чалънджър” турнир, Куаме се утвърждава като едно от водещите имена в поколението #NextGenATP.

Монте Карло представлява възможност да надгради силния си сезон, да се тества срещу елитни съперници и да продължи да изгражда своята идентичност на най-високо ниво. А може би – и шанс да започне да пише своя собствена история, вдъхновена от миналото, но напълно уникална.

Снимки: Imago