  Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

  • 5 апр 2026 | 14:02
Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

Българките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова спечелиха всичките четири златни медала на финалите на отделните уреди при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "София къп".

Всички националки се представиха на високо ниво. Алекова стана шампионка на обръч с оценка от 27.000 точки (трудност 11.500; артистичност 7.550; изпълнение 7.950), след като не остави никакъв шанс на съперничките си и изигра страхотно композицията си.

Александра Петрова взе златото на топка с 26.200 (10.700; 7.800; 7.700) също с отлична игра.

Деа Емилова беше без конкуренция на финалите на бухалки и на лента и триумфира съответно с 26.450 (10.600; 7.800; 8.050) и 26.500 (10.800; 7.750; 7.950).

Така България завършва надпреварата при девойките от международния турнир с пет златни медала, след като вчера Сияна Алекова и Александра Петрова завоюваха отборната титла.

При жените страната ни има злато и бронз, след като снощи Анастасия Калева стана шампионка, а Яница Динева спечели бронз в многобоя.

Финалите на отделните уреди при жените започват в 14:00 часа. Анастасия Калева ще играе на всички четири уреда, Яница Динева на топка, бухалки и лента, а Олександра Шалуева на обръч.

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

