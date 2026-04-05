  • 5 апр 2026 | 12:24
Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай за жени по време на Държавното отборно първенство по плуване в Пловдив. Представителката на “Спринт София” спечели надпреварата с време 1:00.02 мин., като свали 72 стотни от досегашното върхово постижение на Калина Гамишева. За втория си успех по време на шампионата Петкова изпревари с 2.90 сек. Карина Митрова от “Олимп”. Трета се нареди румънката Мая Чернеа.

Габриела Георгиева от клуб “Олимпия” спечели старта на 200 метра гръб при жените. Георгиева финишира за 2:11.81 мин., като остави след себе си Дарина Ракова от “Сейнт Джордж” и Божидара Борисова от “Вихрен”. В същата дисциплина при мъжете победата беше за Дарен Кирилов (“Доростол”) с време 2:00.85 мин. След него финишираха представителите на “Спринт София” Никола Левтеров и Адриан Йонинов.

Любомир Епитропов беше най-бърз в старта на 200 метра бруст за мъже. Плувецът на ВСИ взе дистанцията за 2:13.83 мин. Европейският шампион остави на сериозна разлика Александър Николов от “Олимп” и молдовеца Тимур Раетчии. При жените победата беше за Камелия Стоименова с 2:34.49 мин. Втора остана съотборничката ѝ в “Спринт София” Калина Ходлей, а трета Хатидже Йозтюрк от клуб “Бриз”.

Петър Мицин донесе успех на “Вихрен” в надпреварата на 400 метра свободен стил при мъжете.  Световният и европейски шампион за юноши в тази дисциплина финишира за 3:52.09 мин. Мирослав Терзиев от ПСК “Черно море” даде второ време, а трети завърши съотборникът на Мицин Васил Тушев. При жените победителка стана Симона Иванова (“Олимп”) с 4:25.60 мин.

Светлозар Николов от ВСИ беше най-бърз на 200 метра съчетано плуване при мъжете (2:05.76 мин.), а при дамите победителка стана Маргарита Стоименова от “Спринт София” (2:23.18 мин.). В надпреварата на 100 метра бътерфлай за мъже триумфира Илиян Илиев (ПСК “Черно море”) с време 55.06 сек.

Представителите на “Спринт София” бяха над всички при смесените щафети на 4х100 метра съчетано плуване и в женските квартети на 4х100 метра свободен стил. При мъжете победата на 4х100 метра свободен стил беше за тима на ПСК “Черно море”.

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

Националите по водна топка до 16 г. четвърти на турнир в Сърбия

ПСК "Черно море" поведе след първия ден на Държавното по плуване

Повече от 100 състезатели са подали заявки за участие в 46-о издание на Международната ветроходна регата „Бриз" във Варна

Олимпийският шампион Даниел Уифън обмисля да смени Калифорния с Дъблин

Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея

