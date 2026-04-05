Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на две от любимите на почитателите на екстремните водни преживявания реки.

Миналия уикенд състезатели и ентусиасти почистиха река Струма в района на Кресненското дефиле, а тази събота и неделя инициативата продължава с река Арда край Маджарово.

“Благодарим на всички, които се присъединиха към инициативата ни, както и на спортните клубове, които я подкрепиха и допълнително подпомогнаха тя да се случи. Само за два дни бяха събрани два големи камиона отпадъци, с активната подкрепа на община Симитли за тяхното извозване.

В събота бяха почистени ключови места като Казана, излизалото, Каякарска поляна и Рафтърска поляна, а в неделя екипите с лодки достигнаха до по-труднодостъпните участъци, където се бяха натрупали големи количества отпадъци в обратните течения и по бреговете.

Това, което видяхме на място, е ясно напомняне колко лесно природата може да бъде замърсена и колко усилия са нужни, за да бъде възстановена. И въпреки това резултатът е явен - когато има организация и споделени хора, промяната е напълно възможна.

Работата не свършва дотук. При по-ниски води през лятото планираме ново почистване, както и поставяне на регламентирани табели с цел ограничаване на изхвърлянето на отпадъци. Добре сте дошли да се включите и тогава! Всичко, което правим, е отражение на средата, в която живеем, а тя зависи от всички нас!”, написаха от Българска федерация по рафтинг във Фейсбук.