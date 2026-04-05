Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Никола Йокич завърши с 40 точки, включително решаващ кош в края на продължението, Крисчънн Браун добави 21, а домакините от Денвър Нъгетс сложиха край на победната серия от 11 мача на Сан Антонио Спърс с успех със 136:134 в среща от редовния сезон на НБА.

Йокич, който добави 13 асистенции, отбеляза 7 точки в продължението, за да изведе Денвър до осма поредна победа.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма се отличи с 34 точки и 18 борби, като реализира 16 от 17 стрелби от линията за наказателни удари.

Джамал Мъри записа 15 точки и 10 асистенции, Кам Джонсън отбеляза 17 точки, Аарън Гордън се отчете с 15, а Тим Хардуей-младши завърши с10 за Нъгетс, които рядко водеха, докато не поеха контрола в добавеното време, като преодоляха 6 точки пасив 1:39 минути преди края на редовното време.

Тобайъс Харис наниза 19 точки, а Данис Дженкинс допринесе с 16 и 14 асистенции, за да осигури на Детройт Пистънс първото място в Източната конференция с победа на чужд терен над Филаделфия 76ърс със 116:93.

Джейлън Дърън добави 16 точки за Детройт, който ще има предимство на домакинския терен в Източната конференция за първи път от 2007 година насам.

Тимът на Филаделфия, който влезе в двубоя с осем победи в последните си 11 мача, стреля само 34,2% успеваемост през второто полувреме и успя да отбележи само 33 точки след почивката. Тайрийз Макси (23 точки) и Пол Джордж (20) бяха най-резултатните за Сиксърс, които играха без Джоел Ембийд през второто полувреме.

Хайме Хакес реализира 32 точки, което е най-добрият му резултат за сезона, извеждайки домакините от Маями Хийт до победа над Вашингтон Уизардс със 152:136.

"Горещите" се откъснаха в резултата през втората четвърт, водейки с цели 35 точки, преди да извадят титулярите си по пътя към третия мач със 150 точки в историята на клуба.

