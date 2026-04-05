Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

Новата програма "Планета Атлетика" за развитие на детската атлетика в България, която се изпълнява от Българска федерация лека атлетика с помощта на Министерството на младежта и спорта, стартира на 1 април в село Зидарово, община Созопол.

Над 30 деца от основно училище „Христо Ботев“ участваха в отборни игри с бягане с препятствия, скокове и хвърляне на топка.

Заниманията бяха ръководени от Петър Райков – треньор в СК „Европул“ – Бургас и един от инструкторите, които участват в тазгодишната програма „Планета Атлетика“.

В игрите се включи и кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, който дори с официално облекло, направи подскоци на квадрата, където показа отлична координация.