Дара Стоянова с два финала на турнира в Тие

Дара Стоянова с два финала на турнира в Тие

Дара Стоянова се класира за финалите на топка и на лента на турнира Гран При по художествена гимнастика в Тие (Франция).

Българката, водена от Гергана Ботева Тлайс, допусна грешки в изпълненията си с обръч и с бухалки, но на другите два уреда е сред осемте най-добри.

Стоянова влиза на финала на топка с осми по сила резултат от 25.450 точки, а на лента с трети - 26.450, нареждайки се сред най-силните на този уред.

Титлата в многобоя взе Алина Харнаско (неутрален атлет) със сбор от 112.200 точки, пред Мария Борисова (неутрален атлет) със 110.350 и Акмарал Eрекешева (Казахстан) със 106.900.

Съдия за България на това състезание е Валя Маркова.

Снимка: БФХГ

