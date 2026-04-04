  3. Донски загуби финала на двойки в Менорка

Донски загуби финала на двойки в Менорка

  • 4 апр 2026 | 19:39
Донски загуби финала на двойки в Менорка

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира на клей от категория "Чалънджър 100" в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, отстъпиха пред Пручия Исаро (Тайланд) и Ники Пунача (Индия) с 3:6, 6:7(3) за 82 минути. Те загубиха два пъти подаването си в първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек, в който Исаро и Пунача поведоха с 6:1 и спечелиха титла.

За Донски и Бантия това беше втори мач за деня, след като по-рано днес спечелиха на полуфиналите.

Българинът заработи 60 точки за световната ранглиста на двойки на АТP, в която заема 110-а позиция тази седмица.

За българина това беше четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2130
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 436
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 505
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 735
  • 1
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1370
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59456
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213788
  • 872
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1606
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40554
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2827
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18330
  • 4