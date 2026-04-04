Янаки Милев загуби финала на двойки в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев остана на второ място на двойки на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под номер 4 в схемата, претърпяха поражение на финала от Нилс Макдоналд (Германия) и Ерги Къркън (Турция) с 1:6, 3:6. Срещата продължи 63 минути.

Двамата загубиха първите пет гейма в мача, след което и първия сет. Втората част вървеше равностойно до 3:3, но след това съперниците им взеха три поредни гейма и затвориха мача.

Янаки Милев има шест спечелени титли на двойки в кариерата си от турнири на ITF при мъжете.

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

