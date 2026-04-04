Иван Станев: Надявам се след три дни да изглеждаме по коренно различен начин

"Надявам се след три дни зала "Младост" да е пълна и да изглеждаме по коренно различен начин“, заяви треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев след първата си загуба начело на тима от назначението си тази година – 0:3 от Локомотив Авиа в Пловдив.

Така "черно-белите" поведоха с 1-0 победи в полуфиналната серия, в която се играе до 3 спечелени мача. Вторият двубой е в понеделник (6 април) от 19,00 часа в зала "Младост".

"Днес (б.р. вчера) играхме толкова, колкото ни позволи съперникът. Нека отдадем заслуженото на Локомотив", добави Станев.

