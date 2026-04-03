Локомотив срази Нефтохимик в първия полуфинал на efbet Супер Волей

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) надигра у дома носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) в първия полуфинален сблъсък в efbet Супер Волей.

Вторият двубой е на 6 април (понеделник), от 19:00 часа в Бургас.

Играе се до три победи от пет мача.

Третата среща е на 9 април (четвъртък) от 19:00 часа отново в Пловдив.

Двубоят в Пловдив започна напълно равностойно. Равенството се запази до 4:4. Нефтохимик поведе с 5:4, след като Ивайло Дамянов сгреши в атака. Ас на Рикардо Жуниор и 6:4 за бургазлии. Локомотив поведе с 12:10 след атака на Александър Николов. Нефтохимик изравни при 12:12 след единична блокада на Мартин Кръстев. Атака в центъра на Мартин Кърстев и бургазлии поведоха с 13:12. Найден Найденов взе прекъсване за пловдивчани. Атака на Жулиен Георгиев и равенство при 13:13. Ивайло Дамянов изведе домакините напред с атакува центъра 18:16. Локомотив дръпна с 4 точки при 22:18. Ади Османович заби във втория метър остър диагонал от зона 2 за 19:22. Жулиен Георгиев с прецизна атака изведе Локомотив до успех в първата част с 25:20.

Бургазлии поведоха с 2:0 в началото на втората част. Последваха 4 поредни точки за домакините от Локомотив, от които последната дойде след атака на Жулиен Георгиев - 4:2. Локомотивци дръпнаха с 5 точки при 11:6. Мощна атака на Тодор Вълчев и резултатът е 12:6. Блокада на Владимир Станков и 15:8. Възпитаниците на Найден Найденов уверено поведоха с 18:12. Атака на Кристиян Алексов направи резултата 20:13. Блокаут на Тодор Вълчев - 21:14. Пусната топка от Дмитро Долгополов намали разликата само на 3 точки при 19:22. Найден Найденов взе прекъсване за домакините. Кристиян Алексов атакува по правата от зона 4 - 24:20. Жулиен Георгиев атакува мощно и Локомотив спечели и втората част с 25:21.

Две поредни атаки в центъра на Ивайло Дамянов и 5:3 за Локомотив. Пловдивчани поведоха с 6:3. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Мартин Кръстев сгреши при атака и Локомотив поведе с 11:6. Атака на Кристиян Алексов направи резултата 13:9. Технична атака на Жулиен Георгиев и 15:10. Тодор Вълчев атакува по правата от зона 4 и 20:15. Ивайло Дамянов атакува мощно в центъра и Локомотив спечели и третата част с 25:19 и мача с 3:0 гейма.

Най-резултатен за победителите бе Жулиен Георгиев с 15 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака - +10).

Тодор Вълчев (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака, 13% перфектно и 50% позитивно посрещане - +4) и Ивайло Дамянов (1 ас, 2 блока, 82% ефективност в атака - +9) добавиха по 12 точки.

За Нефтохимик Ади Османович реализира 10 точки (48% ефективност в атака - +6).

Полуфинал №1:

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 15, Тодор Вълчев 12, Кристиян Алексов 11, Ивайло Дамянов 12, Александър Николов 7 - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 4, Ади Османович 10, Рикардо Жуниор 6, Калоян Балабанов 7, Стефан Чавдаров 4, Мартин Кръстев 4 - Ясен Петров-либеро (Симеон Добрев-либеро, Стоян Димитров 3, Димитър Василев, Венцислав Рагин 1)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

Снимки: Startphoto