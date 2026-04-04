Донски се класира за финала на двойки на турнир от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, победиха убедително Едас Бутвилас (Литва) и Тиаго Перейра (Португалия) с 6:4, 6:1 за 53 минути на корта.

Те направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дадоха само един гейм на съперниците си и спечелиха мача.

Българинът заработи 60 точки за световната ранглиста на двойки на АТП, в която заема 110-а позиция тази седмица.

В спор за титлата утре двамата излизат срещу Шимон Килан (Полша) и Виджай Натараджан (Индия).

За българина това е четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).