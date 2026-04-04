  4 апр 2026 | 14:03
Росица Денчева ще играе финал в Санта Маргерита ди Пула

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева постигна шеста поредна победа и се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка направи обрат и спечели срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия) с 3:6, 6:3, 6:2. Срещата продължи два часа и 21 минути. Това е втори пореден успех за нея над тази съперничка в рамките на един месец.

Денчева изостана с 1:4 в първия сет и не успя да навакса. Националката започна много добре втората част и след два пробива поведе с 4:1. Тя сервира за спечелване на сета при 5:2, допусна пробив, но отговори с нов брейк за 6:3. Българката продължи да доминира и взе аванс с 4:0 в третата решителна част и без проблеми затвори мача.

Преди този двубой Денчева постигна още пет победи - две в квалификациите и три в основната схема, което затвърждава отличната ѝ форма преди мачовете за „Били Джийн Кинг Къп" през следващата седмица.

В спор за титлата тя ще играе утре срещу първата поставена и номер 197 в световната ранглиста Алис Рам (Франция).

