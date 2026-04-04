Шиникова не успя да се класира за финала в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 българка отстъпи пред третата в схемата 19-годишна рускиня Кристина Кройтор с 2:6, 5:7. Срещата продължи час и 35 минути.

Шиникова загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6 в първия сет. Българката навакса пасив от 3:5 до 5:5 във втората част, но загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач тя постигна три поредни победи на турнира, без да загуби сет.