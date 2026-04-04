  №1 в схема Мари Бузкова се класира за полуфиналите в Богота

№1 в схема Мари Бузкова се класира за полуфиналите в Богота

№1 в схема Мари Бузкова се класира за полуфиналите в Богота

Поставената под номер 1 в основната схема Мари Бузкова (Чехия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

Бузкова победи Даря Семенистая (Латвия) с 6:1, 7:5 за час и 39 минути. Тя направи пет пробива в мача и два пъти загуби подаването си.

В спор за място на финала чехкинята ще играе срещу Ясмин Ортенци (Аржентина), която елиминира сънародничката си Хулия Риера с 6:7(5), 6:3, 6:2.

Номер 8 Пана Удварди (Унгария) достигна до първия си полуфинал на турнир на УТА за тази година, след като спечели срещу полякинята Катаржина Кава със 7:6(2), 6:1. Следващата й съперничка ще бъде Емилиана Аранго (Колумбия), която надделя над Варвара Лепченко (САЩ) с 6:4, 6:3.

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

