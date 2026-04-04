Джесика Пегула продължава защитата на титлата си в Чарлстън

Водачката в схемата и шампионка от миналата година Джесика Пегула се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 500 в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 2.3 милиона долара.

Пегула преодоля сет пасив, но победи седмата поставена Диана Шнайдер (Русия) с 3:6, 6:3, 6:2. Американката загуби първия сет и в трите мача досега, но отново запази надеждите си за титлата. Номер 5 в световната ранглиста на WTA се нуждаеше от два часа и 10 минути, за да победи 19-тата Шнайдер, разчитайки на страхотен сервис, включващ осем аса.

Пегулa, която преследва втората си титла за годината, след като спечели титлата в Дубай през февруари, ще се изправи срещу номер 4 Ива Йович (САЩ), която елиминира осмата поставена рускиня Анна Калинская с 6:3, 6:4.

В битка между две бивши шампионки Мадисън Кийс (САЩ) надделя над победителката от 2022-а и номер 3 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) с 4:6, 6:3, 6:2. Кийс се завръща на полуфиналите за първи път от 2019 година, когато взе трофея, а следващата ѝ среща ще бъде с Юлия Стародубцева (Украйна), която надделя над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 6:4.

„Чувствам, че имах някои възможности в първия сет, но съм наистина щастлива, че не се разочаровах твърде много и успях да се възстановя бързо. Като цяло мисля, че изиграх доста солидно втория и третия сет“, каза Кийс след двубоя.

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 1953
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 394
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 486
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 704
  • 0
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1346
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1050
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58190
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212139
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1091
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39784
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2206
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17427
  • 4