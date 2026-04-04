Джесика Пегула продължава защитата на титлата си в Чарлстън

Водачката в схемата и шампионка от миналата година Джесика Пегула се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 500 в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 2.3 милиона долара.

Пегула преодоля сет пасив, но победи седмата поставена Диана Шнайдер (Русия) с 3:6, 6:3, 6:2. Американката загуби първия сет и в трите мача досега, но отново запази надеждите си за титлата. Номер 5 в световната ранглиста на WTA се нуждаеше от два часа и 10 минути, за да победи 19-тата Шнайдер, разчитайки на страхотен сервис, включващ осем аса.

— wta (@WTA) April 3, 2026

Пегулa, която преследва втората си титла за годината, след като спечели титлата в Дубай през февруари, ще се изправи срещу номер 4 Ива Йович (САЩ), която елиминира осмата поставена рускиня Анна Калинская с 6:3, 6:4.

В битка между две бивши шампионки Мадисън Кийс (САЩ) надделя над победителката от 2022-а и номер 3 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) с 4:6, 6:3, 6:2. Кийс се завръща на полуфиналите за първи път от 2019 година, когато взе трофея, а следващата ѝ среща ще бъде с Юлия Стародубцева (Украйна), която надделя над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 6:4.

FIRST WTA SEMIFINAL 🤩



— wta (@WTA) April 4, 2026

„Чувствам, че имах някои възможности в първия сет, но съм наистина щастлива, че не се разочаровах твърде много и успях да се възстановя бързо. Като цяло мисля, че изиграх доста солидно втория и третия сет“, каза Кийс след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages