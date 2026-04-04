Водачът в схемата Бен Шелтън отпадна на четвъртфиналите в Хюстън

Поставеният под номер 1 в схемата Бен Шелтън (САЩ) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Хюстън с награден фонд 700 хиляди долара.

Шампионът от 2024 година изненадващо претърпя поражение от номер 83 в света Тиаго Агустин Тиранте (Аржентина) със 7:6(5), 3:6, 4:6. Аржентинецът загуби само три гейма в първия си мач за седмицата срещу Колтън Смит и само два във втория кръг срещу Макензи Макдоналд. Увереността на Тиранте се прояви и срещу Шелтън, като той спечели втората си победа над тенисист от топ 10 в кариерата за два часа и 30 минути.

„Много съм доволен от тази победа, втората ми над тенисист от топ 10, така че съм много доволен от работата, която вършим с моя щаб. Знаех, че Бен е много труден играч, страхотен играч, така че трябваше да поема повече риск в някои моменти от мача“, каза Тиранте.

Шелтън взе медицинско прекъсване във втория сет, за да получи лечение в горната част на гърба. Тазгодишният шампион от Далас продължи да се бори, въпреки че в крайна сметка загуби.

Аржентина ще има гарантиран финалист в надпреварата, след като Роман Андрес Буручага елиминира третия поставен Лърнър Тиен (САЩ) със 7:5, 6:4.

Шампионът от 2023 година Франсис Тиафо спаси един мачбол по пътя към успеха с 3:6, 6:5, 7:6(6) над Алексей Попирин (Австралия). Американецът преодоля пасив от 5-6 в тайбрека на третия сет, за да подобри резултата си до 8-1 в решаващите сетове този сезон.

„Очевидно е, че има и известна доза късмет в това, но бих искал да кажа, че човек сам си създава късмета. Адска битка. Просто той се държеше здраво. Днес условията бяха трудни, а той игра добре. Понякога просто трябва да заложиш всичко и да се надяваш на най-доброто, а днес нещата се развиха по моя начин“, заяви Тиафо.

Вторият поставен е достигнал до три поредни финала в Хюстън и ще се опита да стигне до четвърти срещу сънародника си Томи Пол, който е в добра форма. Четвъртият поставен елиминира номер 6 Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:4, 6:2.

