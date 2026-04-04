Сейнт Луис разби Анахайм и остава в битката за плейофите на Запад

Отборът на Сейнт Луис Блус записа категорична победа с 6:2 при гостуването си на Анахайм Дъкс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). По този начин тимът от Мисури запази шансовете си да се класира за плейофите малко преди тяхното начало, въпреки че те не са много големи.

Първият период на срещата в Honda Center беше изключително интересен, като в него паднаха цели пет попадения. Първи Райън Поелинг откри за домакините, след което Роберт Томас и Дилан Хоуауей направиха резултата 2:1 за Сейнт Луис, като голът на Хоуауей падна при игра с човек повече на леда.

До края на частта Джефри Виел и Джонатан Баргер се разписаха по веднъж съответно за Анахайм и Сейнт Луис и така двата отбора се оттеглиха за първата почивка при резултат 3:2 зад гостуващия тим. Във втората третина Пиус Зутер и Колтън Парайко отбелязаха по веднъж за Блус, а крайното 6:2 беше оформено в Хоуауей, който се разписа за втори път при игра с човек повече в началото на финалните 20 минути.

Така Сейнт Луис се намира на само три точки от последното място в зоната на плейофите в Западната конференция с актив от 76 пункта, но и мач повече от Сан Хосе Шаркс, който за момента е на последната „уайлд кард“ позиция. В същото време Анахайм продължава да се бори за титлата в Тихоокеанската дивизия, като има равен актив от по 87 пункта с лидера Едмънтън Ойлърс, а двата състава са изиграли по равен брой двубои.

За Сейнт Луис сезонът ще продължи в понеделник (6 април) от 4:30 часа сутринта българско време с гостуване на лидера в Лигата Колорадо Аваланш. За Анахайм пък предстои ново домакинство, този път на Калгари Флеймс, а срещата е предвидена за тази нощ от 5:00 часа българско време.

