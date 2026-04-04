Трагедия преди футболно дерби в Перу, има поне един загинал

Най-малко един футболен привърженик загина, а 47 души бяха ранени на стадион "Алехандро Вилянуева" в столицата на Перу - Лима, където фенове се събраха преди насроченото за днес местно дерби между Университарио и Алианса (Лима), предаде Франс прес, позовавайки се на перуанския министър на здравеопазването Хуан Карлос Веласко.
"На стадиона е имало трагичен инцидент, при който 47 души са ранени (...) и за съжаление има един смъртен случай“, каза министърът пред репортери, без да уточнява какво се е случило.
Първата версия бе за срутване на една от трибуните на стадиона, но тя бе отхвърлена от Алианса Лима и противопожарната служба.
Сред ранените има трима непълнолетни, като 39 души са настанени в болница. Трима са в критично състояние, уточни Веласко.