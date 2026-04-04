Млад американец с рекорд в НБА

Нападателят на Далас Маверикс Купър Флаг записа първия си мач с 50 точки в НБА. Той постигна това при победата със 127:138 над Орландо Меджик.

Флаг стана най-младият играч в историята на лигата, отбелязал 50+ точки в един мач. Предишният рекорд принадлежеше на Брандън Дженингс на 20 години и 52 дни.

Прави впечатление, че през януари Флаг стана най-младият играч в историята на НБА, отбелязал 45+ точки в мач - в мач срещу Шарлът Хорнетс (121:123) играчът отбеляза 49 точки.

Петимата най-млади баскетболисти, постигнали този подвиг, включват още ЛеБрон Джеймс (56 точки) на 20 години и 80 дни, Девин Букър (70 точки) на 20 години и 145 дни и Виктор Уембаняма (50 точки) на 20 години и 314 дни.