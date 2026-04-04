Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. ПСК "Черно море" поведе след първия ден на Държавното по плуване

ПСК "Черно море" поведе след първия ден на Държавното по плуване

  • 4 апр 2026 | 02:47
  • 741
  • 0
ПСК "Черно море" поведе след първия ден на Държавното по плуване

Тимът на ПСК "Черно море" поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство по плуване. Надпреварата се провежда на басейн "Младост" в град Пловдив.

Състезателят на варненския клуб Мирослав Терзиев спечели в надпреварите на 100 и 800 метра свободен стил. В дългата дистанция Терзиев финишира за 8:14.19 минути, като след него се наредиха Димитър Дамянов от клуб Г. Д. С. и Христо Петков от "Пловдив 2019". В старта на 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев беше над всички с резултат 51.37 секунди. Той изпревари със 7 стотни представителя на "Олимп" Алекс Стойнов. Трети се нареди Борис Михайлов от "Сейнт Джордж".

Три състезателки на столичния "Спринт" окупираха първите позиции в надпреварата на 50 метра бруст за жени. Диана Петкова направи силно представяне с време 30.84 секунди, а след нея финишираха Камелия Стоименова и Калина Ходлей. С този резултат Петкова покри норматив за участие на Европейското първенство в 50-метров басейн в Париж през август. В същата дисциплина при мъжете спечели Любомир Епитропов от клуб ВСИ. Европейският шампион на 200 метра бруст спря хронометъра на 28.25 секунди. Втори и трети останаха Теодор Станчев ("Добруджа 2021") и Виктор Русинов ("Спринт София").

Дарен Кирилов беше най-бърз в плуването на 100 метра гръб при мъжете. Представителят на "Доростол" взе победата с време 55.32 секунди. Кирилов спечели с комфортна преднина пред Адриан Йонинов от "Спринт София" и Валентин Филипов от "Астери". При жените успехът беше за Габриела Георгиева ("Олимпия"). Тя завърши за 1:01.59 минути. Участничката на Летните олимпийски игри в Париж 2024 завърши пред Дарина Ракова от клуб "Сейнт Джордж" и Маргарита Стоименова от "Спринт София".

Светлозар Николов от клуб ВСИ триумфира в надпреварата на 400 метра съчетано плуване с време 4:29.01 минути. При жените победата беше за Лора Великова от ПСК "Черно море" с 5:11.11 минути.

Росина Тодорова донесе успех на клуб "Олимпия" в надпреварата на 100 метра свободен стил при жените с време 58.52 секунди. На 800 метра свободен стил най-бърза беше Радина Радева от ПСК "Черно море". Тя финишира за 9:15.31 минути.

Представители на румънския клуб "Нави" спечелиха в стартовете на 200 метра бътерфлай. При мъжете най-добър резултат постигна Давид Ефтимие, а при дамите - Мая Чернеа.

Плувците на "Спринт София" победиха в смесената щафета на 4х100 метра свободен стил с време 3:46.25 минути. В надпреварите на 4х200 метра свободен стил за мъже и жени триумфираха ВСИ (7:54.17 минути) и "Олимпия" (8:44.01 минути). Състезателките на ВСИ Анета Христозова, Ема Димитрова, Андреа Георгиева и Александра Толева подобриха националния рекорд за девойки старша възраст в дисциплината. Те финишираха на второ място с време 8:46.17 минути.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай

  • 5 апр 2026 | 12:24
  • 617
  • 3
Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

  • 5 апр 2026 | 11:31
  • 476
  • 0
Националите по водна топка до 16 г. четвърти на турнир в Сърбия

  • 5 апр 2026 | 11:11
  • 485
  • 0
Повече от 100 състезатели са подали заявки за участие в 46-о издание на Международната ветроходна регата „Бриз“ във Варна

  • 2 апр 2026 | 18:20
  • 581
  • 0
Олимпийският шампион Даниел Уифън обмисля да смени Калифорния с Дъблин

  • 2 апр 2026 | 13:23
  • 639
  • 0
Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея

  • 31 март 2026 | 15:08
  • 1804
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 57941
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 211805
  • 862
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 978
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39610
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2061
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17236
  • 4