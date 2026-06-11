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Успешен старт на българските лодки на Европейското по кану-каяк

  • 11 юни 2026 | 13:47
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Успешен старт на българските лодки на Европейското по кану-каяк

И трите български лодки, които участваха в сутрешната сесия в първия ден на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемор (Португалия), продължават на полуфиналите.

Шампионатът се провежда от днес до 14 юни.

Бранимир Христов се нареди шести в серията си на 1000 метра едноместен каяк (3:42.708) и ще гребе във втория полуфинал утре от 11:28 часа българско време.

Денислав Цветанов завърши седми в серията си на 200 метра каяк (35.224) и също продължи към полуфиналите. Той ще участва в първия полуфинал в дисциплината от 11:43 часа отново в петък (12 юни).

Участие на полуфиналите на 200 метра едноместно кану си осигури Преслав Георгиев, който зае шеста позиция (42.147) в своята серия по-рано днес. Полуфиналът на Георгиев предстои утре от 12:03 часа българско време.  

Тази вечер кануистът Преслав Георгиев ще участва и на 500 метра от 18:00 часа, а двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов ще се състезава на 500 метра от 20:35 часа.

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