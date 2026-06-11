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Още две български лодки се класираха за 1/2-финалите на Европейското първенство по кану-каяк

  • 11 юни 2026 | 21:38
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Още две български лодки се класираха за 1/2-финалите на Европейското първенство по кану-каяк

Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кану на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемор (Португалия).

Българинът даде пето време в сериите с 2:00.032 минути и си осигури участие в утрешния полуфинал в дисциплината.

Георгиев ще стартира утре и в полуфиналите и на 200 метра едноместно кану.

Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класира на полуфиналите на 500-метровата дистанция със седмо място в сериите на дисциплината. Българите ще стартира в първия полуфинал утре вечер.

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