Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Хакими: Не ми харесваше да съм съотборник на Меси

Хакими: Не ми харесваше да съм съотборник на Меси

  4 апр 2026 | 06:29
Хакими: Не ми харесваше да съм съотборник на Меси

Ашраф Хакими направи изненадващо изявление в подкаста „Bridge“, като подчерта, че по време на престоя на Лионел Меси в Пари Сен Жермен, мароканецът не е изпитвал удоволствие да бъде негов съотборник. Хакими призна приноса на аржентинеца към отбора и колко много е подобрил играта на французите, но все пак отбеляза, че това е промяна, която не му е допаднала.

„Веднага щом Меси пристигна, проектът на Пари Сен Жермен се промени, а с него и стилът на игра на отбора. Играехме по различни начини и аз не се наслаждавах на това. Не правех нещата, които обичам, като да атакувам и да се чувствам важен... Чувствах се като второстепенен играч и си спомням, че в този момент мислех за ситуацията си с националния отбор, където ме третират като важен играч", каза Хакими.

Мароканецът сподели и мнението си за критиките, които е получавал по време на кариерата си.

„Беше ми психически трудно да играя в Париж така, както исках, и след това започнах да получавам критики, като хората питаха защо играя по един начин за Мароко и изглеждам различно в Париж. Не е ли добре? Или има някаква друга причина? Хората не разбират разликата.“

Следвай ни:

