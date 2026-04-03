Генчев за червения картон на Ерол Дост: Липса на футболна интелигентност

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след минималната загуба от Локомотив (Пловдив). Наставникът на столичните "железничари" сподели мнението си за червения картон на Ерол Дост в началото на второто полувреме, след което коментира и бъдещето си в клуба.

"Първото полувреме не го изиграхме по начин, по който можем. Бяхме в по-изчаквателна позиция, въпреки че планът ни за игра беше различен. Почти не създадохме голови положения, имахме едни удар в края на първата част. На почивката коригирахме някои неща. Искахме футболистите да бъдат по-активни в атака. Няколко пъти повторихме на Ерол да внимава, защото има жълт картон. Да отиде по такъв глупав начин да опропасти труда на всички, е просто недопустимо и необяснимо. След като останахме с 10 човека, беше доста трудно срещу такъв добър отбор. Като че ли тогава играхме много по-добре, отколкото през първото полувреме - ударихме две греди, имахме опасни атаки.

Това е футболна интелигентност, която всеки един професионален футболист трябва да притежава. Ако се случи един път, бих го приел за грешка. Но вече се случва 5-6 пъти на наши ключови играчи. Това не е нарушаване на тънката граница, а липса на футболна интелигентност.

Осмото място е на една точка пред нас. Всичко може да се случи. След днешната загуба шансовете ни остават само теоретични.

Станислав Генчев пред завръщане в Ботев

Имахме разговор за моето бъдеще с нашия собственик, разбрали сме се. Нямам притеснения за моето бъдеще в Локомотив (София). Може да питате хората, които пишат за Ботев (Пловдив). Аз нямам такава информация", каза Генчев.

Снимки: Startphoto