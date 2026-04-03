Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
Генчев за червения картон на Ерол Дост: Липса на футболна интелигентност

  • 3 апр 2026 | 22:22
  • 3738
  • 27

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след минималната загуба от Локомотив (Пловдив). Наставникът на столичните "железничари" сподели мнението си за червения картон на Ерол Дост в началото на второто полувреме, след което коментира и бъдещето си в клуба.

"Първото полувреме не го изиграхме по начин, по който можем. Бяхме в по-изчаквателна позиция, въпреки че планът ни за игра беше различен. Почти не създадохме голови положения, имахме едни удар в края на първата част. На почивката коригирахме някои неща. Искахме футболистите да бъдат по-активни в атака. Няколко пъти повторихме на Ерол да внимава, защото има жълт картон. Да отиде по такъв глупав начин да опропасти труда на всички, е просто недопустимо и необяснимо. След като останахме с 10 човека, беше доста трудно срещу такъв добър отбор. Като че ли тогава играхме много по-добре, отколкото през първото полувреме - ударихме две греди, имахме опасни атаки.

Това е футболна интелигентност, която всеки един професионален футболист трябва да притежава. Ако се случи един път, бих го приел за грешка. Но вече се случва 5-6 пъти на наши ключови играчи. Това не е нарушаване на тънката граница, а липса на футболна интелигентност.

Осмото място е на една точка пред нас. Всичко може да се случи. След днешната загуба шансовете ни остават само теоретични.

Имахме разговор за моето бъдеще с нашия собственик, разбрали сме се. Нямам притеснения за моето бъдеще в Локомотив (София). Може да питате хората, които пишат за Ботев (Пловдив). Аз нямам такава информация", каза Генчев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

