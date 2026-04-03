  Рафаел Ходар Ходар се класира за полуфиналите на АТП Маракеш

Рафаел Ходар Ходар се класира за полуфиналите на АТП Маракеш

Рафаел Ходар се класира за полуфиналите на турнир от АТП за първи път в кариерата си на надпреварата на клей в Маракеш (Мароко) с награден фонд 612 620 евро.

19-годишният испанец водеше срещу Александър Мюлер с 6:2, 2:0 след 39 минути, когато французинът реши, че не може да продължи срещата.

„Днес беше трудно. Това не е начинът, по който искаш да спечелиш мач, и пожелавам на Алекс всичко най-добро. Надявам се да се възстанови бързо и да се върне на корта възможно най-скоро. Щастлив съм, че съм на полуфиналите, но не по този начин“, каза Ходар в интервюто си на корта.

Той е четвъртият тийнейджър, който се класира за полуфиналите в Маракеш през този век, като същевременно е едва вторият, роден през 2006-а или по-късно, достигнал до четвъртфиналите заедно с двукратния шампион от АТП Жоао Фонсека.

Ходар се стреми към най-голямата титла в кариерата си тази седмица и следващият му мач ще бъде срещу Камило Уго Карабели, след като аржентинецът победи Люка ван Аш с 0:6, 6:3, 6:2, за да достигне до петия си полуфинал в АТП.

В други четвъртфинали, 36-годишният Марко Трунгелити елиминира третия поставен Корентен Муте (Франция) с 4:6, 6:3, 6:4, за да достигне до втория си полуфинал в АТП и първи от Умаг през 2018-а. Аржентинецът Трунгелити е номер 85 в класацията на АТП и е на път да стане най-възрастният в топ 100 за първи път от 50 години в понеделник.

Аржентинецът ще играе срещу поставения под номер 1 Лучано Дардери на полуфиналите. Италианецът Дардери, който е действащият шампион, се класира без игра, след като Яник Ханфман (Германия) се оттегли преди мача поради контузия.

