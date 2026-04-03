Рафаел Ходар Ходар се класира за полуфиналите на АТП Маракеш

Рафаел Ходар се класира за полуфиналите на турнир от АТП за първи път в кариерата си на надпреварата на клей в Маракеш (Мароко) с награден фонд 612 620 евро.

19-годишният испанец водеше срещу Александър Мюлер с 6:2, 2:0 след 39 минути, когато французинът реши, че не може да продължи срещата.

„Днес беше трудно. Това не е начинът, по който искаш да спечелиш мач, и пожелавам на Алекс всичко най-добро. Надявам се да се възстанови бързо и да се върне на корта възможно най-скоро. Щастлив съм, че съм на полуфиналите, но не по този начин“, каза Ходар в интервюто си на корта.

Той е четвъртият тийнейджър, който се класира за полуфиналите в Маракеш през този век, като същевременно е едва вторият, роден през 2006-а или по-късно, достигнал до четвъртфиналите заедно с двукратния шампион от АТП Жоао Фонсека.

Ходар се стреми към най-голямата титла в кариерата си тази седмица и следващият му мач ще бъде срещу Камило Уго Карабели, след като аржентинецът победи Люка ван Аш с 0:6, 6:3, 6:2, за да достигне до петия си полуфинал в АТП.

В други четвъртфинали, 36-годишният Марко Трунгелити елиминира третия поставен Корентен Муте (Франция) с 4:6, 6:3, 6:4, за да достигне до втория си полуфинал в АТП и първи от Умаг през 2018-а. Аржентинецът Трунгелити е номер 85 в класацията на АТП и е на път да стане най-възрастният в топ 100 за първи път от 50 години в понеделник.

Аржентинецът ще играе срещу поставения под номер 1 Лучано Дардери на полуфиналите. Италианецът Дардери, който е действащият шампион, се класира без игра, след като Яник Ханфман (Германия) се оттегли преди мача поради контузия.