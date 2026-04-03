Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 3 апр 2026 | 19:21
  • 1636
  • 0
Донски се класира за полуфиналите на двойки в Менорка

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, победиха представителите на домакините Давид Вега Ернандес и Бенямин Лопес с 6:2, 4:6, 10-7 за 78 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в шампионския тайбрек Донски и Бантия поведоха с 6:3, допуснаха изравняване 6:6, но взеха четири от следващите пет разигравания и затвориха мача.

Българинът заработи 36 точки за световната ранглиста на двойки на АТP, в която заема 110-а позиция тази седмица.

Съперниците им за титлата ще бъдат победителите от двубоя между Серхио Мартос Горнес (Испания)/Зденек Колар (Чехия) и Едас Бутвилас (Литва)/Тиаго Перейра (Португалия).

През март Донски игра на два финала на двойки на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда.

Следвай ни:

