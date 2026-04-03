Анди Мъри обмисля завръщане към треньорската работа

Бившият №1 в света Анди Мъри призна, че може да се върне към треньорската работа в тениса в бъдеще. "Мисля, че в един момент може би отново бих обмислил точно това. Приоритетите ми са различни в момента, но определено бих се върнал към работата.

Харесва ми идеята да работя с по-млад тенисист, подобно на това, което направих с Хуан Карлос Фереро и Карлос Алкарас. Не очаквам същите резултати, но форматът определено ми допада. Намирам тази опция за много интересна, но определено не сега. Вълнуващо е да помогнеш на някой млад и перспективен тенисист", каза 38-годишният британец в интервю за The Athletic.

Трикратният шампион от турнирите от “Големия шлем” и двукратен олимпийски шампион беше треньор на бившия лидер в световната ранглиста Новак Джокович от ноември 2024 година до май 2025 година. Те се разделиха по взаимно съгласие.

