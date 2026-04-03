Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите в Египет

  • 3 апр 2026 | 14:49
Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите в Египет

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка победи убедително на четвъртфиналите с 6:2, 6:1 петата в схемата Виктория Милованова (Русия). Срещата продължи час и 14 минути.

Шиникова поведе с 3:0 в началото на мача, Милованова върна два гейма, но със серия от нови три печеливши гейма българката спечели първия сет с 6:2. Във втората част тя поведе с 5:0 и без проблеми затвори мача в своя полза.

Това е трета поредна победа за Шиникова на турнира, без да загуби сет, като в трите си мача тя загуби общо осем гейма.

За място на финала Шиникова ще играе срещу третата поставена 19-годишна рускиня Кристина Кройтор.

